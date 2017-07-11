Авария военного самолета в Миссисипи: 16 погибших

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В штате Миссисипи потерпел крушение транспортный самолет корпуса морской пехоты. Все находившиеся на его борту 16 человек погибли. Самолет С-130 упал в поле в 160 км к северу от столицы штата Джексона.

Один очевидец рассказал, что самолет спиралью падал на землю, а из одного из его двигателей валил дым.

Катастрофа произошла в понедельник в 16 часов по местному времени (21:00 по Гринвичу, 23:00 по Киеву). Ее причины пока не известны.

Представитель корпуса морских пехотинцев Сара Бернс сказала лишь, что у транспортного самолета KC-130 Hercules "возникла техническая проблема".

Губернатор Миссисипи Крис Брайант назвал случившееся трагедией.