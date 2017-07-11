За месяц безвиза было 50 отказов - пограничники
- 11 июля 2017
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За месяц работы безвизового режима с ЕС им воспользовались уже более 95 тыс. украинцев. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.
"Уже 95 461 гражданин Украины воспользовался правом беспрепятственного въезда в страны ЕС, и всего 50 отказов", - написал в Facebook Слободян.
Большинство отказов - из-за того, что не была подтверждена цель поездки, сообщил чиновник.
Между тем об уходе из Украины заявил один из крупнейших лоукостеров Ryanair.