ГСЧС предупреждает об опасности пожаров в Киевской области
- 11 июля 2017
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11-12 июля в Киевской области, кроме районов Чернобыля, Фастова и Киева, существует высокая (4 класса) пожарная опасность.
ГСЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, парках, на открытых территориях.
Недавно в Чернобыльской зоне отчуждения бушевал пожар на площади 25 га.