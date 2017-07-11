ГСЧС предупреждает об опасности пожаров в Киевской области

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11-12 июля в Киевской области, кроме районов Чернобыля, Фастова и Киева, существует высокая (4 класса) пожарная опасность.

ГСЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, парках, на открытых территориях.

Недавно в Чернобыльской зоне отчуждения бушевал пожар на площади 25 га.