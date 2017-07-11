Экс-министра обороны вызвали в суд
Соломенский райсуд столицы на 10:00 вызвал экс-министра обороны времен Януковича Михаила Ежеля. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.
По ее словам, Михаила Ежеля подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 - злоупотребление властью или служебным положением.
В частности, его обвиняют в махинациях с фирмами, которые поставляли продукты для армии. Нанесенный государству ущерб оценивается в более чем 40 млн гривен.
Если Ежель не явится на заседание, судьи смогут начать рассмотрение дела в заочном порядке.
Ранее Михаилу Ежелю заочно сообщили о подозрении и объявили в государственный розыск. У ГПУ была информация, что он скрывается в Беларуси.