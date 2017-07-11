Рада во вторник рассмотрит представления на депутатов - Парубий

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Верховная Рада намерена рассмотреть во вторник представления Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с депутатов. Об этом сообщил спикер Андрей Парубий.

"Безотлагательно свяжусь с генеральным прокурором, чтобы выяснить, в какое время он сможет прибыть для постановки на рассмотрение (представлений)", - сказал Парубий.

Перед этим спикер сообщил, что фракции коалиции обратились к нему с просьбой перенести рассмотрение представлений на 13 июля. Это постановление не набрало достаточно голосов.

Андрей Парубий прогнозирует, что парламент сможет уже на утреннем пленарном заседании перейти к рассмотрению представлений.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с пяти депутатов парламента - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова. Впоследствии ГПУ внесла представление о снятии неприкосновенности с Михаила Добкина.

Депутата Борислава Розенблата исключили из состава фракции "Блок Петра Порошенко".