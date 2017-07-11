Парламент начал рассмотрение представлений ГПУ на депутатов

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Верховная Рада Украины начала рассмотрение представлений Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с депутатов парламента.

Парламент на утреннем заседании проголосовал за то, чтобы не закрывать заседание до тех пор, пока не будет рассмотрено пять представлений ГПУ.

Планировалось, что рассмотрение начнется в 12:30. Однако генпрокурор Юрий Луценко в парламент в это время не пришел. Это вызвало возмущение депутатов, которые требовали, чтобы генпрокурор немедленно прибыл в сессионный зал.

Согласно процедуре, спикер парламента обязан зачитать полный текст представления на каждого депутата. Далее будет выступать и отвечать на вопросы Юрий Луценко. Свои выводы также представит регламентный комитет парламента. Кроме того, каждый из депутатов, который подозревается в совершении преступления, получит возможность выступить.

Генпрокуратура просит лишить неприкосновенности Евгения Дейдея и Максима Полякова из фракции "Народный фронт", Олеся Довгого из группы "Воля народа", Андрея Лозового из фракции "Радикальная партия Олега Ляшко", Борислава Розенблата из фракции БПП и Михаила Добкина из фракции "Оппозиционный блок" .

Представление на Михаила Добкина еще должен рассмотреть регламентный комитет, заседание которого назначено на среду, 12 июля.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Представления генпрокурора Юрия Луценко уже пообещали поддержать две крупнейшие фракции - БПП и "Народный фронт"

Обвинения ГПУ

Представления о снятии неприкосновенности с пяти депутатов Юрий Луценко внес в Верховную Раду 21 июня.

Накануне генпрокурор опубликовал в Facebook подозрения прокуратуры по каждому из них:

Евгений Дейдей - "признаки незаконного обогащения на сумму 6.1 млн грн";

Олесь Довгий - "признаки злоупотребления служебными обязанностями, совершенного в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков природно-заповедного фонда - заказника "Жуков остров", общей площадью 44,25 га";

Андрей Лозовой - "признаки преднамеренного уклонения от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн";

Борислав Розенблат - "признаки злоупотребления влиянием и взяточничество на общую сумму 280 тыс. долл";

Максим Поляков - "признаки взяточничества на сумму 7,5 тыс долл."

Представление на Михаила Добкина ГПУ внесла 29 июня, обвиняя его в "злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн".