Парламент начал рассмотрение представлений ГПУ на депутатов
Верховная Рада Украины начала рассмотрение представлений Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с депутатов парламента.
Парламент на утреннем заседании проголосовал за то, чтобы не закрывать заседание до тех пор, пока не будет рассмотрено пять представлений ГПУ.
Планировалось, что рассмотрение начнется в 12:30. Однако генпрокурор Юрий Луценко в парламент в это время не пришел. Это вызвало возмущение депутатов, которые требовали, чтобы генпрокурор немедленно прибыл в сессионный зал.
Согласно процедуре, спикер парламента обязан зачитать полный текст представления на каждого депутата. Далее будет выступать и отвечать на вопросы Юрий Луценко. Свои выводы также представит регламентный комитет парламента. Кроме того, каждый из депутатов, который подозревается в совершении преступления, получит возможность выступить.
Генпрокуратура просит лишить неприкосновенности Евгения Дейдея и Максима Полякова из фракции "Народный фронт", Олеся Довгого из группы "Воля народа", Андрея Лозового из фракции "Радикальная партия Олега Ляшко", Борислава Розенблата из фракции БПП и Михаила Добкина из фракции "Оппозиционный блок" .
Представление на Михаила Добкина еще должен рассмотреть регламентный комитет, заседание которого назначено на среду, 12 июля.
Обвинения ГПУ
Представления о снятии неприкосновенности с пяти депутатов Юрий Луценко внес в Верховную Раду 21 июня.
Накануне генпрокурор опубликовал в Facebook подозрения прокуратуры по каждому из них:
- Евгений Дейдей - "признаки незаконного обогащения на сумму 6.1 млн грн";
- Олесь Довгий - "признаки злоупотребления служебными обязанностями, совершенного в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков природно-заповедного фонда - заказника "Жуков остров", общей площадью 44,25 га";
- Андрей Лозовой - "признаки преднамеренного уклонения от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн";
- Борислав Розенблат - "признаки злоупотребления влиянием и взяточничество на общую сумму 280 тыс. долл";
- Максим Поляков - "признаки взяточничества на сумму 7,5 тыс долл."
Представление на Михаила Добкина ГПУ внесла 29 июня, обвиняя его в "злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн".