Суд по делу Ежеля перенесли на 18 августа - Сарган

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Заседание суда по делу экс-министра обороны времен Януковича Михаила Ежеля перенесли на 18 мая. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

"Причина - защитник бывшего министра обороны Ежеля не может ознакомиться с материалами", - написала она.

По словам Сарган, Михаила Ежеля подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 - злоупотребление властью или служебным положением.

В частности, его обвиняют в махинациях с фирмами, которые поставляли продукты для армии. Нанесенный государству ущерб оценивается в более чем 40 млн гривен.

Если Ежель не явится на заседание, судьи смогут начать рассмотрение дела в заочном порядке.

Ранее Михаилу Ежелю заочно сообщили о подозрении и объявили в государственный розыск. У ГПУ была информация, что он скрывается в Беларуси.