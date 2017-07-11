Навальный согласился на дебаты со Стрелковым

Копірайт зображення UNIAN Image caption Стрелков заявлял, что ответственность за начало конфликта на востоке Украины лежит на нем

Оппозиционер Алексей Навальный принял приглашение провести дебаты с Игорем Гиркиным (Стрелковым), который известен активным участием в военных действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

На своем сайте Навальный пишет, что ему интересен разговор со Стрелковым, который вызвал его на дебаты от лица русских националистов.

"Подобный разговор с Игорем Ивановичем Стрелковым, который, конечно, является выразителем мнения определенной группы граждан РФ, мне интересен и я готов в нём участвовать", - написал Навальный.

Оппозиционер также добавил, что рассчитывает на поддержку всех избирателей, заявляющих о своих националистических взглядах, несмотря на то, что со многими из них - в том числе и со Стрелковым - у него во многом расходятся взгляды.

По словам Навального, в ближайшее время его команда свяжется со Стрелковым, чтобы определить время и формат дискуссии.

Игорь Стрелков - один из самых известных участников военных действий на территории Донецкой и Луганской областей Украины в 2014 году.

Он считается одним из главных идеологов движения "Новороссия", выступающего в поддержку сепаратистов на Донбассе и в защиту так называемого "русского мира".

Кроме того, он некоторое время возглавлял "министерство обороны" в самопровозглашенной "Донецкой народной республике". В 2014 году ушел "в отставку".

Он заявлял, что ответственность за начало конфликта на востоке Украины лежит на нем.

Также Стрелков говорил, что сепаратистам на востоке Украины нужна военная помощь России.

Генпрокуратура Украины инкриминирует Игорю Стелкову создание террористической организации.