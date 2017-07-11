Гройсман: переговоры с Ryanair решили возобновить

Копірайт зображення Ryanair.com

Премьер-министр Владимир Гройсман провел специальное совещание по уходу из Украины компании Ryanair и объявил о возобновлении переговоров с перевозчиком.

Об этом он написал в Facebook.

"С целью решения ситуации провел специальное совещание с руководством минифрастурктуры, минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропорты Украины"и офиса привлечения и поддержки инвестиций", - заявил Гройсман.

По его словам, они приняли ряд решений.

Копірайт зображення Volodymyr.Groysman Image caption На заседании присутствовал руководитель "Борисполя"

В первую очередь, обратиться в НАБУ и антимонопольный комитет, чтобы проверить ход переговоров между "Борисполем" и Ryanair.

Во-вторых, решили восстановить переговорный процесс с Ryanair, к которому привлечь вместе с министерством инфраструктуры и аэропортом "Борисполь" директора UkraineInvest - Ukraine Investment Promotion Office Даниэля Билака.

Также глава правительства поручил ускорить разработку стратегии развития транспортной отрасли в авиасегменте.

10 июля компания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за провала переговоров по полетам из аэропорта "Борисполь".