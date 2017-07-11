Рада отклонила представление ГПУ о лишении неприкосновенности Дейдея

Копірайт зображення UNIAN Image caption Евгений Дейдей считает дело против него политическим

Верховная Рада Украины не дала согласия на привлечение к уголовной ответственности и лишение депутатской неприкосновенности депутата фракции "Народного фронта" Евгения Дейдея.

"За" проголосовали 192 депутата при необходимых 226.

Евгений Дейдей сказал, что дело имеет "сугубо политическую составляющую".

О политической подоплеке дела заявил также лидер фракции "Народного фронта" Максим Бурбак. В то же время он сказал, что фракция поддерживает просьбу прокуратуры, чтобы их коллега мог защищаться в суде.

Он также заявил об избирательности возбуждения дел Генпрокуратурой и НАБУ, поскольку, как он утверждает, подобные подозрения можно выдвинуть и другим членам парламента.

Регламентный комитет Верховной Рады 3 июля не поддержал представление в отношении Дейдея, заявив, что считает его недостаточно обоснованным.

Генпрокуратура обвиняет Евгения Дейдея в присвоении активов в значительных размерах, не подтвержденных в декларации о доходах.

"Есть достаточно оснований говорить о незаконном обогащении Евгения Дейдея и его семьи", - заявил Юрий Луценко с трибуны парламента. Прокурор отметил, что снятие депутатской неприкосновенности позволит продолжить досудебное следствие, а депутату - предоставить доказательства своей невиновности.

Юрий Луценко заявил, что досудебным расследованием было установлено, что при документальном и официально подтвержденном доходе Дейдея и его жены за период с 01.06.2009 по 31.12.2016 в размере 1 млн 440 тыс 705 грн, депутат получил в совместную собственность активы на сумму 6 млн 393 тыс 993 грн.

По словам генпрокурора, речь идет, в частности, о приобретенной квартире и двух автомобилях. Говоря о доказательствах по делу, он отметил, что это, в частности, сведения Государственной фискальной службы о доходах супругов и материалы из компании "Киевгорстрой".

Юрий Луценко также сказал, что следствие считает недостаточными заявления Евгения Дейдея о предоставлении ему кредита частным лицом.

Представители фракций, которые приняли участие в обсуждении, утверждали, что доказательства вины депутата в представлении ГПУ не являются убедительными, однако они готовы голосовать "за", чтобы окончательное решение о виновности или невиновности депутата определил суд.

Однако голосов "за" не хватило - представление поддерживали БПП, "Народный фронт", "Самопомощь" и "Батькивщина".

В этот день Верховная Рада должна рассмотреть еще четыре представления Генпрокуратуры: на Максима Полякова из фракции "Народный фронт", Олеся Довгого из группы "Воля народа", Андрея Лозового из фракции "Радикальная партия Олега Ляшко", Борислава Розенблата из фракции БПП.

Представление на Михаила Добкина из фракции "Оппозиционного блока" еще должен рассмотреть регламентный комитет, заседание которого назначено на среду, 12 июля.