Китай создает первую военную базу за рубежом

Копірайт зображення China News Service Image caption База будет находиться в восточноафриканской стране Джибути

В среду китайские корабли с военными на борту отправились в Джибути в Африке, чтобы обустроить первую военную базу Китая за рубежом. Об этом сообщает китайское государственное агентство новостей Синьхуа.

В Пекине утверждают, что базу будут использовать для миротворческих миссий и гуманитарной помощи в Африке и Западной Азии.

Также она будет играть роль в военном сотрудничестве, военно-морских учениях и спасательных операциях, добавляют в Синьхуа.

Сколько именно китайских кораблей и военных отправилось в Джибути, не уточняется.

Джибути - небольшая страна на севере Африканского Рога, расположенная у оживленных морских путей в Красном море и Аденском заливе. Государство считается стабильным для этого региона.

Здесь уже есть военные базы США, Японии и Франции.

Обустройство в Джибути китайской базы рассматривается наблюдателями как попытка Пекина утвердить свое военное присутствие в регионе.

В то же время государственные китайские СМИ утверждают, что Пекин преследует исключительно цели безопасности.

За последние годы Китай увеличил объемы инвестиций в африканские страны, а также активно развивал свои вооруженные силы.