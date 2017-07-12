Китай создает первую военную базу за рубежом
В среду китайские корабли с военными на борту отправились в Джибути в Африке, чтобы обустроить первую военную базу Китая за рубежом. Об этом сообщает китайское государственное агентство новостей Синьхуа.
В Пекине утверждают, что базу будут использовать для миротворческих миссий и гуманитарной помощи в Африке и Западной Азии.
Также она будет играть роль в военном сотрудничестве, военно-морских учениях и спасательных операциях, добавляют в Синьхуа.
Сколько именно китайских кораблей и военных отправилось в Джибути, не уточняется.
Джибути - небольшая страна на севере Африканского Рога, расположенная у оживленных морских путей в Красном море и Аденском заливе. Государство считается стабильным для этого региона.
Здесь уже есть военные базы США, Японии и Франции.
Обустройство в Джибути китайской базы рассматривается наблюдателями как попытка Пекина утвердить свое военное присутствие в регионе.
В то же время государственные китайские СМИ утверждают, что Пекин преследует исключительно цели безопасности.
За последние годы Китай увеличил объемы инвестиций в африканские страны, а также активно развивал свои вооруженные силы.