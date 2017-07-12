Нацбанк нашел подозрительные операции в 22 банках

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Нацбанк направил правоохранителям письма с информацией о подозрительных операциях, которые проводили клиенты 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Речь шла об информации, которая касалась рисковых финансовых операций с наличными в больших объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины. Это может свидетельствовать о выводе капиталов из страны, заявили в НБУ.

В Нацбанке говорят, что банки должны проявлять рисковые операции и устанавливать реальных владельцев юридических лиц.

Валерия Гонтарева, которая написала заявление об отставке с должности главы НБУ, заявляла ранее, что Нацбанк начал очистку банковской системы от "банков-моек".

В январе 2014 года в Украине работали 180 банков, к 1 февраля 2017 года их количество сократилось до 93.