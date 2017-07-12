Трамп-младший: отец не знал про встречу с Весельницкой

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Сын президента США Дональда Трампа заявил, что не сказал отцу о своей встрече с российским юристом, которая обещала помочь Трампу с избирательной кампанией.

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп-младший сказал, что встреча была "ни о чем", однако признал, что ему следовало поступить тогда иначе.

Ранее он опубликовал серию электронных писем, из которых следует, что он согласился на встречу с юристом Натальей Весельницкой, которая, предположительно, была связана с Кремлем и располагала неким компроматом на Хиллари Клинтон.

В настоящее время ФБР и конгресс США расследуют возможное вмешательство России в президентскую кампанию в Соединенных Штатах и пытаются понять, вступали ли какие-либо члены команды Трампа в сговор с Кремлем.

С момента избрания президентом Трампа преследуют обвинения в том, что Москва пыталась саботировать кампанию Клинтон в его пользу.

Он отрицает, что знал об этом, а Россия не раз отрицала обвинения во вмешательстве в выборы.

На вопрос Fox News о том, знал ли его отец о состоявшейся в прошлом году встрече, Трамп-младший ответил: "Нет. Она была ни о чем. Нечего там было рассказывать".

"Я бы даже не вспомнил об этом, если бы вы не начали все это мусолить. Это были всего-навсего 20 потраченных впустую минут", - добавил он.

Дональд Трамп-младший, зять президента Джаред Кушнер и (на тот момент) глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт встретились в "Трамп-тауэр" с российским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года.

Почему эта встреча состоялась?

Трамп-младший получил электронное письмо от британского пиарщика Роба Голдстоуна, который пообещал ему документы от России, содержащие компромат на Хиллари Клинтон.

В этом время его отец был наиболее вероятным кандидатом на выдвижение в президенты от Республиканской партии, которому предстояло соперничать с кандидатом от демократов - Клинтон.

В одном из писем Голдстоун писал, что обещанная информация - "безусловно, конфиденциальная и затрагивает самые высокие уровни, но исходит из России в рамках поддержки российскими властями господина Трампа".

Встреча состоялась, но, как утверждает Трамп-младший в интервью Fox News, женщина не сказала им ничего, что представляло бы для них интерес.

О чем еще Трамп-младший рассказал в этом интервью?

"Оглядываясь назад, я бы поступил по-другому, - сказал Дональд Трамп-младший Fox News. - Это было до российской мании, до того, как это начали раскручивать в прессе. Для меня это был поиск информации о политическом сопернике, у них могло быть что-нибудь, возможно - реальное доказательство вещей, о которых я слышал".

Однако встреча закончилась ничем, утверждает Трамп-младший, и разговор был не о Хиллари Клинтон.

По его словам, он не может отвечать за информацию, которую ему прислали.

"Кто-то прислал мне письмо. Я не могу ничего поделать с тем, что мне присылают сообщения. Я прочитал его, ответил соответствующим образом, возможно, там было что-то интересное. Мне кажется, это довольно обычная ситуация", - добавил Трамп-младший.

Какой была реакция на переписку?

Президент Трамп выступил с коротким заявлением в защиту своего сына, назвав его "первоклассным человеком" и похвалив его за открытость.

Голдстоун ранее отрицал, что ему было известно о каком-либо вмешательстве российских властей в предвыборную кампанию.

Наталья Весельницкая сказала, что не имеет связей с Кремлем и никогда не владела информацией, способной нанести вред Хиллари Клинтон.

Республиканский сенатор Линдси Грэм заявила, что опубликованные письма вызывают "крайнюю озабоченность".

Наиболее высокопоставленный демократ в сенатском комитете по разведке Адам Шифф заявил, что Трампу-младшему и всем остальным участникам встречи необходимо дать показания перед комитетом.