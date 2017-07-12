Сутки в АТО: 21 обстрел, один раненый
В зоне АТО за прошедшие сутки был зафиксирован 21 обстрел, один украинский военнослужащий был ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Увеличилось количество обстрелов на луганском направлении.
После 18:00 боевики трижды обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и 82 миллиметрового миномета Новоалександровку. А в 22:00 под огнем оказались украинские военные в Новозвановке и Станице Луганской.
На донецком направлении в 10 вечера боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по шахте Бутовка и Авдеевке.
На мариупольском направлении были обстреляны украинские опорные пункты в Павлополе.
Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.