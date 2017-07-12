Начался прием заявлений в ВУЗы

Image caption Поступление в вузы в 2017 году будет возможным на основании сертификатов ВНО 2016 и 2017 года

В среду, 12 июля, украинские абитуриенты могут начать регистрироваться и подавать свои заявления в вузы через интернет.

В этом году абитуриенты подают заявления исключительно в электронной форме. Подать заявления в бумажной форме могут только люди из очень ограниченного перечня, опубликованного на сайте министерства.

Электронное заявление и все необходимые документы можно подать через личный электронный кабинет на сайте ez.osvitavsim.org.ua

Регистрация электронных кабинетов началась 29 июня и продлится до 18:00 25 июля.

Подать документы можно до 18:00 26 июля.

В то же время абитуриенты, которые должны пройти творческие экзамены или поступают не на основании результатов внешнего независимого оценивания, а экзаменов - должны подать заявки до 18:00 20 июля.

Поступление в вузы в 2017 году будет возможным на основании сертификатов ВНО 2016 и 2017 года.

Каждый абитуриент может подать девять заявлений на четыре специальности.

"Это могут быть как заявления в один университет, так и девять заявлений в различные учебные заведения. Мы ограничиваем не ВУЗы, а специальности, чтобы дети профориентировались и тщательно выбирали специальности, на которых хотят учиться", - ранее сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

24 июля должны объявить списки людей, рекомендованных к зачислению по результатам собеседования и по квотам, а формирование рейтингового списка поступающих по результатам ВНО продлится до 1 августа.

Зачисление на бюджет - до 7 августа, на контракт - до 30 сентября.

Кроме результатов внешнего независимого оценивания на шансы нынешних абитуриентов поступить в вуз будут влиять региональный, отраслевой и сельский коэффициенты.