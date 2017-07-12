В Киеве открывается саммит Украина-ЕС

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Двухдневный XIX саммит Украина-ЕС начнется в среду в Киеве.

Европейский союз на саммите будут представлять глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также еврокомиссары Йоханнес Хан и Сесилия Мальмстрем. Украину представит президент Петр Порошенко.

13 июля состоится пленарное заседание саммита, после которого Порошенко, Туск и Юнкер дадут совместную пресс-конференцию.

Прогнозируется, что участники саммита обсудят имплементацию соглашения об ассоциации, ход реформ в Украине, а также ситуацию на Донбассе и в Крыму.

Киевские правоохранители усиливают охрану общественного порядка в центре города.

Напомним, Совет Евросоюза во вторник, 11 июля, окончательно утвердил Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.