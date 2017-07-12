Супрун: правки депутатов полностью меняют суть медреформы

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Изменения, внесенные в закон о медицинской реформе, полностью меняют ее суть - об этом заявила глава Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, между первым и вторым чтением в законопроект №6327 предложили внести 886 поправок от 76 депутатов. Почти половину поправок рабочая группа уже учла.

"К сожалению, в законопроект внесли ключевые изменения, которые отменили признание международных установок лечения, изъяли очень важную часть о сооплаты и предлагают передать все средства на первичную медицину снова через медицинскую субвенцию на распределение чиновникам", - сообщила Супрун.

"Правки выглядят как саботаж того, что мы пытаемся делать", - также отметила она.

Правки выглядят как саботаж того, что мы пытаемся делать Уляна Супрун, Минздрав

Если финансирование за счет субвенций оставят в проекте закона, МОЗ даже не будет просить выносить его на голосование, добавила и.о. министра.

Кроме того, профильный комитет по здравоохранению, по ее словам, намеренно затягивает рассмотрение поправок, чтобы законопроект не попал в парламент в четверг: "Мы не можем позволить, чтобы один комитет - девять членов - решали судьбу 42 миллионов человек" .

"Сейчас мы фактически являются заложниками комитета, потому что если за сегодня они не сделают свою работу, законопроекты даже не получат шанс попасть в парламент", - добавил Александр Ябчанка из "реанимационные пакета реформ".

"Мы должны быть готовыми к тому, что ключевых реформ не будет", - отметила Супрун.

В начале июня Верховная Рада в первом чтении поддержала правительственный законопроект о государственных финансовых гарантиях относительно предоставления медицинских услуг и лекарственных средств. Этот документ может положить начало медицинской реформе в Украине.

При этом парламент не поддержал изменения в бюджет, необходимые для осуществления реформы.

Позже в Минздраве требовали повторного рассмотрения этого вопроса.

За и против

Среди тех, кто поддерживает медреформу в Украине - президент Петр Порошенко, "ведь здоровье нации напрямую зависит от состояния медицины", и премьер Владимир Гройсман, который ожидает, что изменения помогут увеличить продолжительность жизни украинцев на семь лет.

Накануне поддержать реформу парламент призвали в Национальном банке Украины.

"Супрун - наш партнер, с которым мы реализуем положительные изменения в государственном секторе", - заявил заместитель главы НБУ Роман Борисенко.

"За" также выступают пациентские и другие общественные реформы.

Среди противников - представители парламентского комитета по вопросам здравоохранения, депутаты Оппозиционного блока, "Батькивщины", а также Радикальной партии.

Может ли реформа здравоохранения причинить вред? Да, если она плохо подготовлена Ольга Богомолец, Комитет по здравоохранению

"Может ли реформа здравоохранения причинить вред? Да, если она плохо подготовлена", - считает глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

Предложенные Минздравом изменения предусматривают переход на международные протоколы лечения, создание Национальной службы здоровья, внедрение принципа "деньги следуют за пациентом" и государственного гарантированного пакета услуг и лекарств.

Законопроект вводит полную оплату из госбюджета на уровне первичной (семейный врач) и экстренной (неотложная помощь), а также паллиативной помощи. В Кабмине утверждают, что это примерно 80% всех возможных расходов людей на медицину. При необходимости специализированных и высокоспециализированных вмешательств появляется понятие сооплаты, что фактически упраздняет бесплатную медицину в Украине.

В случае быстрого принятия необходимых законопроектов активная фаза реформы может вступить в силу с 1 января следующего года, в противном случае ее придется отложить на неопределенный срок, говорят в министерстве.