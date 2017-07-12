"Хлебное перемирие": в АТО снова погиб боец
- 12 июля 2017
-
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with Messenger
- Share this with Messenger
- Share this with Email
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Штаб АТО утром в среду сообщает о гибели одного украинского военнослужащего.
"Сегодня утром, в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе Зайцево (ОТУ "Донецк") был тяжело ранен военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
"От многочисленных огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, украинский военнослужащий умер в Центральной районной больнице города Бахмут", - добавляют в пресс-центре штаба.
Ранее там сообщили, что за минувшие сутки на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий.