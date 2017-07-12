"Хлебное перемирие": в АТО снова погиб боец

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Штаб АТО утром в среду сообщает о гибели одного украинского военнослужащего.

"Сегодня утром, в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе Зайцево (ОТУ "Донецк") был тяжело ранен военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

"От многочисленных огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, украинский военнослужащий умер в Центральной районной больнице города Бахмут", - добавляют в пресс-центре штаба.

Ранее там сообщили, что за минувшие сутки на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий.