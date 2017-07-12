Суд по делу Януковича продолжится в августе

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Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 3 августа в судебном заседании по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Это решение было принято для того, чтобы новый адвокат Януковича Виталий Мешечек смог ознакомиться с материалами дела.

Он заявил, что будет согласовывать свои действия с Януковичем и его предыдущими защитниками.

Янукович должен принимать участие в судебном заседании по видеоконференции, считает его адвокат.

Государственного адвоката экс-президенту Украины назначил региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве.

Виктора Януковича обвиняют в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Процесс над Виктором Януковичем стало возможным благодаря внедрению в Украине временного механизма заочного осуждения граждан, скрывающихся от следствия более полугода. Верховная Рада отстранила Януковича с должности 22 февраля 2014 и вскоре он бежал в РФ.

Одним из главных доказательств по делу является обращение Януковича к власти в России 1 марта 2014 о введении войск в Украину.

Бывший президент и его защита отрицают обвинения, а также называют заочный процесс незаконным и добиваются, чтобы было обеспечено видеосвязь с ростовским судом РФ по процедуре международной правовой помощи.

Защита Януковича считает, что в Украине ему угрожает опасность.