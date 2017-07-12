Нацгвадрдия: в АТО задержали россиянина с военным билетом

Копірайт зображення unian

Нацгвардейцы задержали гражданина России на блокпосту вблизи населенного пункта Городище Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Сообщается, что военный наряд в ходе проверки автомобиля "Фольксваген", а также проверки документов обнаружил пассажира, который по паспортным данным является гражданином Российской Федерации, и имел при себе военный билет Российской Федерации.

Также военные задержали мужчину, который "по предварительной информации, по базе проходит как боевик ЛНР". Он ехал в автомобиле ВАЗ.

Задержанных, которых в Нацгвардии назвали подозрительными лицами, передали военной контрразведке.

Наличие военного билета означает, что мужчина проходит или проходил военную службу.

Недавно украинские военные взяли в плен в Луганской области российского военного Виктора Агеева. Агеев назвал себя служащим воинской части 65246, расположенной в Новочеркасске. Минобороны России отрицает принадлежность Виктора Агеева к российской армии.