Турчинов раскритиковал Раду из-за провала закона о кибербезопасности

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Председатель СНБО Александр Турчинов обвинил депутатов в "популизме и демагогии" из-за провала голосования за законопроект о кибербезопасности.‎

Как сообщает пресс-служба Турчинова, глава СНБО возмутился, что во вторник проект закона "О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере" даже не был включен в повестку дня.

По его мнению, "кибервойна является составной гибридной агрессии России", а противодействовать ей без законодательного регулирования невозможно. По словам Турчинова, многие украинские организации до сих пор не оправились от кибератаки 27 июня.

Он затем заявил, что депутаты, "которые не голосовали за защиту собственной страны, прикрывая свои деструктивные действия и бизнес-интересы пустым популизмом и демагогией, являются соучастниками киберагресии против Украины".

Украина обвиняет Россию в причастности к кибератаке на предприятия и государственные учреждения в Украине и во всем мире, которая началась 27 июня. Кремль любую ответственность отрицает.‎