Прокуратура РФ просит пожизненный срок для обвиняемого в убийстве Немцова

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Прокурор потребовал приговорить Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве оппозиционера Бориса Немцова, к пожизненному лишению свободы. Такое требование сторона гособвинения озвучила в среду в Московском окружном военном суде.

Для четырех других обвиняемых прокуратура также запросила длительные сроки лишения свободы - от 23 до 17 лет. Адвокаты всех пятерых обвиняемых настаивали на невиновности своих клиентов и просили оправдать их или хотя бы проявить к ним снисхождение. Представитель семьи Немцова также усомнился в том, что действительно удалось доказать вину Хамзата Бахаева.

Ранее присяжные заседатели признали всех пятерых обвиняемых виновными и не заслуживающиим снисхождения. Теперь судья должен определить, к каким срокам их приговорить.

Согласно вынесенному присяжными вердикту, Заур Дадаев поздним вечером 27 февраля 2015 года выстрелил в Бориса Немцова не менее шести раз, а потом скрылся с места преступления.

В организации убийства - в том числе в приобретении оружия и боеприпасов, а также слежке за Немцовым - ему помогали четверо других подсудимых вместе с еще одним сообщником Бесланом Шавановым, уголовное дело против которого было закрыто в связи с его гибелью при попытке задержания 7 марта 2015 года.

Все пятеро отрицают свою вину.