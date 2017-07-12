От Антарктиды откололся гигантский айсберг

Копірайт зображення BAS Image caption В Антарктике сейчас середина зимы

Один из крупнейших зафиксированных в истории айсбергов откололся от Антарктиды.

По оценкам, площадь айсберга составляет 6 тыс. кв. км. Это примерно половина Закарпатской области.

Спутник США зафиксировал в среду движение айсберга вдоль края шельфового ледника Ларсен-С.

Копірайт зображення ADRIAN LUCKMAN Image caption Ледник Ларсена находится у побережья Антарктического полуострова и назван в честь норвежского полярника Карла Антона Ларсена

Эта огромная глыба льда в ближайшее время не должна продвинуться далеко, однако за ней необходимо постоянное наблюдение. Течения и ветры могут подтолкнуть айсберг на север Антарктики, что может помешать судоходству.

Ученые ждали этого - они наблюдали за трещиной во льду более десяти лет.

Чтобы собрать как можно больше статистических данных, ученые измеряли будущий айсберг вдоль и поперек с помощью космического аппарата "КриоСат".

Копірайт зображення T.RONGE/AWI Image caption За большими айсбергами необходимо следить, потому что они могут заплывать на морские пути

Большая часть океанических айсбергов скрывается под водой. А возвышающуюся над поверхностью верхушку можно измерить с помощью специального радара-альтиметра, который есть в распоряжении Европейского космического агентства (ESA).

Копірайт зображення NASA Image caption Так разрушался ледник Ларсен В

На основе этих данных, средняя толщина ледника составляет около 190 метров, но есть такие места, где подводная часть достигает 210 метров. Это означает, что над поверхностью воды лед поднимается примерно на 30 метров.

По приблизительным оценкам, объем этой ледяной горы - 1155 кубических километров.

Копірайт зображення ESA Image caption Пути дрейфования (обозначены красным) многочисленных айсбергов вокруг Антарктиды (обозначена черным)

На движение айсбергов влияют ветры и течения. Но в случае Ларсена, в связи с его величиной, имеют место еще несколько факторов, один из которых - гравитация.

Уровень воды у берегов Антарктиды примерно на полметра выше уровня в центре океана. Айсберг Ларсен может "соскользнуть" по этому склону, если только не зацепится за дно океана.

Копірайт зображення ATLAS OF SUBMARINE GLACIAL LANDFORMS Image caption Айсберги прорывают глубокие каналы в осадочной породе океана

У берегов Антарктиды воды мелкие, поэтому вполне вероятно, что айсберг, двигаясь и разворачиваясь, пророет глубокой желоб в океаническом дне.

Существует вероятность, что айсберг просто застрянет на каком-то возвышении рельефа дна.