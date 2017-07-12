Приватбанк до национализации "был финансовой пирамидой" - НБУ
Нацбанк исключает возможность возвращения "Приватбанка", национализированного регулятором в декабре, в собственность Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Об этом заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила на рабочем заседании комитета Верховной Рады.
"Иски, по которым обжалуется национализация, не могут иметь следствием возврат банка предыдущим владельцам", - заявила она, отметив, что все действия НБУ по этому делу, "в том числе в судах, полностью последовательны, публичны, прозрачны и понятны".
Она заявила, что "Приватбанк" до национализации "был финансовой пирамидой".
"У банка до национализации не было ресурсов для возврата вкладов", - сказала Рожкова.
"Приватбанк" национализировали 19 декабря после длительных переговоров с собственниками и специального заседания правительства и СНБО.
3 июля НБУ заявил, что государство вынуждено перейти к принудительному взысканию долгов бывших владельцев "Приватбанка". 1 июля срок добровольной реструктуризации этих кредитов истек.
В то же время ГПУ, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура взялись расследовать сразу несколько дел, связанных с "Приватбанком".
Бывший главный акционер банка Игорь Коломойский утверждает, что переговоры о реструктуризации долгов идут согласно планам.