Порошенко инициирует создание министерства по делам ветеранов
Президент Петр Порошенко просит Кабмин и Верховную Раду рассмотреть возможность создания министерства по делам ветеранов.
"Хочу обратиться к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания министерства по делам ветеранов", - сказал он во время рабочей поездки в Сумы.
По его словам, за период АТО на востоке Украины в ней приняли участие 300 тыс. украинских военнослужащих.
Ранее в Минобороны сообщали, что за три года с начала антитеррористической операции на Донбассе погибли 2,7 тысячи украинских военных и еще 9,9 тысяч были ранены.
При этом в целом за годы АТО статус участника боевых действий получили почти 190 тыс. военнослужащих.