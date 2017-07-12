Порошенко инициирует создание министерства по делам ветеранов

Копірайт зображення UNIAN

Президент Петр Порошенко просит Кабмин и Верховную Раду рассмотреть возможность создания министерства по делам ветеранов.‎

‎"Хочу обратиться к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания министерства по делам ветеранов", - сказал он во время рабочей поездки в Сумы.

По его словам, за период АТО на востоке Украины в ней приняли участие 300 тыс. украинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщали, что за три года с начала антитеррористической операции на Донбассе погибли 2,7 тысячи украинских военных и еще 9,9 тысяч были ранены.

При этом в целом за годы АТО статус участника боевых действий получили почти 190 тыс. военнослужащих.‎‎