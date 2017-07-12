Мать Агеева просит Порошенко освободить ее сына

Копірайт зображення ODNOKLASSNIKI.RU Image caption Минобороны России отрицает, что Агеев был их кадровым военным

Мать россиянина Виктора Агеева, который попал в плен украинских военных в Луганской области, просит президента Порошенко освободить ее сына. Обращение Светланы Агеевой опубликовала российская "Новая газета".

"Уважаемый господин президент, я бы хотела обратиться к вам с просьбой о помиловании моего сына. И очень хотела бы получить ваше разрешение на свидание с ним или хотя бы на то, чтобы разрешили передать ему мое видео-письмо", - говорит она в видео, опубликованном на YouTube.

По словам Светланы Агеевой, "в семье обсуждалась служба по контракту (в российской армии. - Ред.)", но она сама "в неведении, до сих пор не могу понять, как случилось, что мой ребенок, и кто так на него повлиял, что он очутился в тех местах (на Донбассе. - Ред.)".

На обращение уже отреагировала вице-спикер Верховной Рады, уполномоченная президента Украины по вопросам Донбасса Ирина Геращенко. Она раскритиковала Светлану Агееву.

"Просьба к "Новой газете", которая печатает эти обращения матери Агеева: пожалуйста, посоветуйте этой женщине, которая никогда до сих пор не задумывалась, где ее сын и чем занимается, обратиться к Путину с требованием помиловать украинцев!" - написала Геращенко.

Виктора Агеева задержали на Донбассе 27 июня.

В интервью, которое вышло на телеканале "1+1" в воскресенье вечером, Агеев назвал себя служащим воинской части 65246, расположенной в Новочеркасске.

Он рассказал, что приехал в Ростовскую область в марте 2017 года, подписал контракт и был в своей части четыре дня, после чего его переправили в Луганскую область.

Однако министерство обороны России отрицает, что в Луганской области взяли в плен действующего российского военного. В ведомстве заявили, что Агеева уволили в запас в мае прошлого года, а на контрактной службе он не был.‎