Мать Агеева просит Порошенко освободить ее сына

  • 12 июля 2017
Минобороны России отрицает, что Агеев был их кадровым военным Копірайт зображення ODNOKLASSNIKI.RU
Image caption Минобороны России отрицает, что Агеев был их кадровым военным

Мать россиянина Виктора Агеева, который попал в плен украинских военных в Луганской области, просит президента Порошенко освободить ее сына. Обращение Светланы Агеевой опубликовала российская "Новая газета".

"Уважаемый господин президент, я бы хотела обратиться к вам с просьбой о помиловании моего сына. И очень хотела бы получить ваше разрешение на свидание с ним или хотя бы на то, чтобы разрешили передать ему мое видео-письмо", - говорит она в видео, опубликованном на YouTube.

По словам Светланы Агеевой, "в семье обсуждалась служба по контракту (в российской армии. - Ред.)", но она сама "в неведении, до сих пор не могу понять, как случилось, что мой ребенок, и кто так на него повлиял, что он очутился в тех местах (на Донбассе. - Ред.)".

На обращение уже отреагировала вице-спикер Верховной Рады, уполномоченная президента Украины по вопросам Донбасса Ирина Геращенко. Она раскритиковала Светлану Агееву.

"Просьба к "Новой газете", которая печатает эти обращения матери Агеева: пожалуйста, посоветуйте этой женщине, которая никогда до сих пор не задумывалась, где ее сын и чем занимается, обратиться к Путину с требованием помиловать украинцев!" - написала Геращенко.

Виктора Агеева задержали на Донбассе 27 июня.

В интервью, которое вышло на телеканале "1+1" в воскресенье вечером, Агеев назвал себя служащим воинской части 65246, расположенной в Новочеркасске.

Он рассказал, что приехал в Ростовскую область в марте 2017 года, подписал контракт и был в своей части четыре дня, после чего его переправили в Луганскую область.

Однако министерство обороны России отрицает, что в Луганской области взяли в плен действующего российского военного. В ведомстве заявили, что Агеева уволили в запас в мае прошлого года, а на контрактной службе он не был.‎

Новости по теме