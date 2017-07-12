Кандидат в директора ФБР: расследование о России - не "охота на ведьм"

Копірайт зображення Reuters Image caption Кристофер Рэй ответил на вопросы сенаторов - не всегда удобные

Выдвиженец Дональда Трампа на пост директора ФБР Кристофер Рэй отверг заявления президента США о том, что расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы прошлого года - это охота на ведьм.

"Я не считаю, что директор Мюллер занимается охотой на ведьм", - заявил Рэй, имея в виду бывшего директора ФБР, возглавившего это расследование.

Выступая в среду на слушаниях в сенате, Кристофер Рэй также пообещал, что не будет играть в поддавки, если его утвердят на эту должность.

В июне президент Трамп объявил, что выдвигает на пост директора ФБР Кристофера Рэя, который работал помощником генпрокурора США в 2003-2005 годах. В своем аккаунте в Twitter он охарактеризовал Рэя как человека с безупречной репутацией.

Кристофер Рэй ранее работал в администрации Джорджа Буша-младшего, а также был адвокатом губернатора Нью-Джерси и соратника Трампа Криса Кристи.

Предыдущий директор ФБР Джеймс Коми был уволен Дональдом Трампом 9 мая.

В июне, выступая на слушаниях в комитете по разведке американского сената, Коми обвинил президента США Дональда Трампа во лжи и клевете на свое бывшее ведомство.

"Я знаю, что меня уволили в связи с расследованием. Это каким-то образом давило на Трампа и раздражало его", - сказал Джеймс Коми, отвечая под присягой на вопросы сенаторов.

Поэтому на слушаниях в сенате его возможный преемник Рэй заявил: "Я верен конституции, верховенству права и миссии ФБР. И никто никогда в течение этого процесса не просил меня ни о какой присяге на верность, и я чертовски уверен, что и не попросит".

На вопрос, что он будет делать, если президент когда-то попросит сделать его что-то незаконное, Рэй ответил: "Я сначала попробую отговорить его от этого, а если мне не удастся, я уйду в отставку".

Расследование

В мае с поста руководителя ФБР был уволен Джеймс Коми, при котором началось расследование связей команды Трампа с Москвой.

Американский президент тогда заявил, что Джеймс Коми "не в состоянии эффективно управлять бюро". Сам экс-глава спецслужбы связал свое увольнение с расследованием.

В феврале в отставку подал советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, признав, что он не давал полную информацию о контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В мае он отказался передавать сенату документы, вероятно связанные с контактами с Россией.

Кроме того, под подозрением в связях с Москвой находится зять и советник Трампа Джаред Кушнер, который также проводил встречи с российскими представителями.

Сам Дональд Трамп ранее заявлял, что допускает возможность вмешательства России в предвыборную кампанию 2016 года с помощью хакерских атак, но отверг возможность сговора своего предвыборного штаба с российскими спецслужбами.

На этой неделе в центре скандала оказался и сын Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший.

Как выяснили журналисты, за несколько месяцев до победы Трампа на выборах Дональд Трамп-младший, зять Трампа Джаред Кушнер и (на тот момент) руководитель избирательного штаба Пол Манафорт встретились в "Трамп-тауэр" с юристом Натальей Весельницкой, которая, как полагают, связана с Кремлем.‎