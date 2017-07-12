Маррей выбыл из Уимблдона

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Теннисист Энди Маррей - к большому разочарованию британских болельщиков - выбыл на стадии четвертьфинала Уимблдонского турнира, поиграв американцу Сэму Кверри.‎

В матче, который проходил на центральном корте, 29-летний Кверри, 28-я ракетка мира, победил первую ракетку и прошлогоднего победителя Уимблдона Маррея в пяти сетах 3-6, 6-4, 6-7 (4-7) , 6-1, 6-1.

Он стал первым американцем, который вышел в полуфинал Уимблдона с 2009 года, когда этого успеха добился Энди Роддик.

Хотя Маррей и начал этот матч хорошо, было видно, что физически игра трудно дается шотландцу. Он уступил в 12 из 14 последних геймов.

Поражение Маррея означает, что в следующий понедельник он может уступить первое место в мировом рейтинге сербу Новаку Джоковичу, сеяному на этом турнире под вторым номером.‎