Комитет ВР считает представление на арест Добкина недостаточно мотивированным

Копірайт зображення UNIAN Image caption Михаила Добкина подозревают в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве с целью завладения землей в Харькове

Регламентный комитет Верховной Рады постановил, что представление ГПУ на предоставление согласия на арест Михаила Добкина от фракции "Оппозиционный блок" - законное, но недостаточно мотивированное.

Такое решение комитет принял после длительного заседания в среду.

Поэтому представление ГПУ, объяснения депутата Добкина и заключение комитета направят председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

На заседании генпрокурор Юрий Луценко объяснил необходимость ареста Добкина тем, что депутат может оказать давление на свидетелей и влиять на ход следствия, в том числе путем уничтожения документов, а также выехать за пределы Украины.

Депутата Михаила Добкина подозревают в злоупотреблении властью и мошенничестве с целью завладения земельным участком площадью 78 га в Харькове.‎