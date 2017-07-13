Молния убила трех человек в Черкасской области

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Три человека погибли в результате удара молнии в поле в Черкасской области, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел накануне у села Кузьмина Гребля Христиновского района Черкасской области.

Люди собирали овощи на поле, когда началась гроза.

В результате удара молнии два человека погибли на месте.

Третий человек получил значительные ранения и вечером скончался в больнице.

Советы ГСЧС

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Спасатели напоминают правила безопасности во время грозы:

не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы, позаботиться, чтобы в помещении не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию, подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей;

не топить печь, поскольку дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность;

отключить от сети радио и телевизоры, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);

при поиске укрытия отдавать предпочтение жилому дому или иной постройке, защищенной молниеотводом;

немедленно выключить мобильные телефоны;

не находиться на возвышениях и открытых незащищенных местах, около металлических или сетчатых ограждений, заземления молниеотвода;

на открытом пространстве лучше присесть в сухую яму или траншею - тело должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей. Нельзя ложиться на землю, тем самым увеличивается площадь поражения разрядом;

если гроза застала в лесу, необходимо укрыться на участке с низкорослыми деревьями. Нельзя прятаться под высокими деревьями, особенно соснами, дубами тополями, лучше находиться на расстоянии 30 м от отдельно стоящего высокого дерева. Надо обращать внимание, нет ли рядом деревьев, ранее пораженных грозой, расщепленных - в таком случае лучше держаться от этого места подальше;

вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте;

во время грозы нельзя находиться на воде и у нее - купаться, ловить рыбу, необходимо подальше отойти от берега;

во время грозы не следует заниматься спортом на открытом воздухе, ведь пот и быстрое движение "притягивает" молнию;

не следует передвигаться во время гроз на велосипеде или мотоцикле - ненастье нужно переждать на расстоянии минимум 30 м от них;

не стоит выходить из автомобиля - нужно закрыть окна и опустить автомобильную антенну, но ехать во время грозы на автомобиле не рекомендуется;

если возникнет шаровая молния, то следует сохранять спокойствие, не двигаться и не бежать. Нельзя приближаться к ней или касаться ее, так как может произойти взрыв.

В конце июня от ударов молний в Украине погибли четыре человека, в том числе трое детей. Еще двум людям удалось выжить.