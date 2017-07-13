В Киеве пройдет кампания с призывами освободить Олега Сенцова
В четверг в Киеве пройдет кампания с призывами к России освободить заключенного режиссера Олега Сенцова. 13 июля ему исполняется 41 год.
Кампанию организовало Министерство иностранных дел Украины.
Оно призывает сфотографироваться с инсталляцией в честь режиссера, установленной в здании МИД в Киеве, и опубликовать фото в соцсетях с хэштегом #FreeSentsov.
Сама инсталляция называется Freedom - это режиссерское кресло с табличкой, на которой содержатся призывы на украинском и английском языках освободить кинорежиссера: "Олег Сенцов является художником и должен сидеть на этом стуле, а не в российской тюрьме".
Обращение к русской газете
"Обращаюсь к "Новой газете", которая эти дни ежедневно печатает обращение матери военного преступника Агеева. Напечатайте обращение мамы режиссера Сенцова - с просьбой освободить ее сына", - написала в Facebook вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко
"Он не воевал против других стран и никого не убивал. Он был на своей, крымской земле. Его "вина" только в том, что он - украинец! Требуем от президента Путина немедленно освободить Олега Сенцова! И всех остальных украинцев", - добавила Геращенко.
Накануне мать россиянина Виктора Агеева, который попал в плен украинских военных в Луганской области, попросила президента Украины Петра Порошенко освободить ее сына. Обращение Светланы Агеевой опубликовала российская "Новая газета".
"Уважаемый господин президент, я бы хотела обратиться к вам с просьбой о помиловании моего сына. И очень хотела бы получить ваше разрешение на свидание с ним или хотя бы на то, чтобы разрешили передать ему мое видео-письмо", - говорит женщина на видео, опубликованном на YouTube.
Минобороны России отрицает, что Агеев был их кадровым военным.
Осужденный в России
Крымского режиссера Олега Сенцова в России приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в организации террористической группировки на полуострове.
Вместе с ним 10-летний срок заключения получил другой крымчанин Александр Кольченко.
Оба не признают свою вину и обвиняют российский суд в политическом преследовании.
Осенью 2016 года Россия отказалась передать Олега Сенцова Украине по запросу украинского Министерства юстиции.
В РФ считают, что режиссер является российским гражданином - 18 марта 2014 года всех граждан Украины, которые проживали в Крыму, автоматически объявили гражданами России.
Сам Олег Сенцов настаивает, что имеет только украинский паспорт.