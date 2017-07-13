В Киеве пройдет кампания с призывами освободить Олега Сенцова

Копірайт зображення Укрінформ Image caption В Украине периодически проходят акции с призывами к российским властям освободить режиссера Олега Сенцова из тюрьмы. На фото - одна из таких акций в мае на Крещатике

В четверг в Киеве пройдет кампания с призывами к России освободить заключенного режиссера Олега Сенцова. 13 июля ему исполняется 41 год.

Кампанию организовало Министерство иностранных дел Украины.

Оно призывает сфотографироваться с инсталляцией в честь режиссера, установленной в здании МИД в Киеве, и опубликовать фото в соцсетях с хэштегом #FreeSentsov.

Сама инсталляция называется Freedom - это режиссерское кресло с табличкой, на которой содержатся призывы на украинском и английском языках освободить кинорежиссера: "Олег Сенцов является художником и должен сидеть на этом стуле, а не в российской тюрьме".

Копірайт зображення МЗС України Image caption Инсталляция Freedom установлена на одном из этажей МИД Украины

Обращение к русской газете

"Обращаюсь к "Новой газете", которая эти дни ежедневно печатает обращение матери военного преступника Агеева. Напечатайте обращение мамы режиссера Сенцова - с просьбой освободить ее сына", - написала в Facebook вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко

"Он не воевал против других стран и никого не убивал. Он был на своей, крымской земле. Его "вина" только в том, что он - украинец! Требуем от президента Путина немедленно освободить Олега Сенцова! И всех остальных украинцев", - добавила Геращенко.

Накануне мать россиянина Виктора Агеева, который попал в плен украинских военных в Луганской области, попросила президента Украины Петра Порошенко освободить ее сына. Обращение Светланы Агеевой опубликовала российская "Новая газета".

Копірайт зображення ODNOKLASSNIKI.RU Image caption Минобороны России отрицает, что Агеев был их кадровым военным

"Уважаемый господин президент, я бы хотела обратиться к вам с просьбой о помиловании моего сына. И очень хотела бы получить ваше разрешение на свидание с ним или хотя бы на то, чтобы разрешили передать ему мое видео-письмо", - говорит женщина на видео, опубликованном на YouTube.

Минобороны России отрицает, что Агеев был их кадровым военным.

Осужденный в России

Копірайт зображення Getty Images Image caption Олег Сенцов во время суда в России

Крымского режиссера Олега Сенцова в России приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в организации террористической группировки на полуострове.

Вместе с ним 10-летний срок заключения получил другой крымчанин Александр Кольченко.

Оба не признают свою вину и обвиняют российский суд в политическом преследовании.

Осенью 2016 года Россия отказалась передать Олега Сенцова Украине по запросу украинского Министерства юстиции.

В РФ считают, что режиссер является российским гражданином - 18 марта 2014 года всех граждан Украины, которые проживали в Крыму, автоматически объявили гражданами России.

Сам Олег Сенцов настаивает, что имеет только украинский паспорт.