В четверг Рада рассмотрит вопрос об аресте Добкина

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В четверг после обеда Верховная Рада рассмотрит вопрос о привлечении к ответственности депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

"В пять часов при любых обстоятельствах мы переходим к вопросу о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Добкина", - анонсировал глава парламента Андрей Парубий.

"Мы не имеем права перенести этот вопрос на любой другой день", - добавил спикер.

Сам Михаил Добкин в комментарии журналистам в кулуарах парламента заявил, что будет голосовать за снятие с себя депутатской неприкосновенности.

Накануне регламентный комитет Верховной Рады постановил, что представление ГПУ на предоставление согласия на арест Добкина законное, но недостаточно мотивированное.

На заседании генпрокурор Юрий Луценко объяснил необходимость ареста Добкина тем, что депутат может оказать давление на свидетелей и влиять на ход следствия, в том числе путем уничтожения документов, а также выехать за пределы Украины.

Михаила Добкина подозревают в злоупотреблении властью и мошенничестве с целью завладения земельным участком площадью 78 га в Харькове.

Ранее на этой неделе парламент дал согласие на снятие неприкосновенности с трех депутатов - Розенблата, Полякова и Довгого, - однако не проголосовал за то, чтобы правоохранители могли их арестовать.