Безвизом уже воспользовались более 100 тыс. украинцев - Порошенко

Image caption В четверг в Киеве проходит саммит Украина-ЕС - Петр Порошенко встретился с лидерами Евросоюза Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером

Безвизовым режимом с Европейским Союзом воспользовались уже более 100 тыс. Граждан Украины. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках саммита Украина-ЕС.

"Более 100 тыс. украинцев с биометрическими паспортами воспользовались безвизовым режимом, воочию посмотрев, что такое ЕС и за какое будущее мы продолжаем бороться", - отметил Петр Порошенко.

"Безвиз стал настоящим водоразделом между европейским будущим и советским прошлым Украины", - добавил глава государства.

12-13 июля в Киеве проходит 19-й саммит Украина-ЕС.

Главной его темой должны стать механизмы и алгоритмы выполнения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС.

Петр Порошенко уже отметил, что саммит войдет в историю как саммит безвиза и ассоциации.

"Надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина - ЕС в Донецке и в Ялте", - подчеркнул президент.

По данным собеседника ВВС Украина в Представительстве ЕС, стороны пока не смогли согласовать совместное заявление саммита из-за разногласий об упоминании там перспективы членства для Украины.