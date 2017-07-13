СБУ: российская сеть Gloria Jeans продолжает работать в Луганске

Копірайт зображення gloria-jeans.ru Image caption Сеть работает в России, Украине, Беларуси и Грузии

Российский производитель одежды и обуви Gloria Jeans продолжает работать в подконтрольном сепаратистам Луганске и может платить налоги самопровозглашенной "ЛНР", сообщают в СБУ.

Там провели проверку "возможной незаконной деятельности" сети в Украине.

"По полученной информации, в Украине главная фабрика Gloria Jeans расположена во временно оккупированном Луганске и продолжает работать", - говорится в сообщении СБУ.

"Это может свидетельствовать о возможной реализации в украинских торговых сетях продукции, произведенной именно на временно оккупированных территориях с уплатой налогов в бюджет псевдореспублик", - отмечают правоохранители.

Там также анонсировали продолжение проверок уже в рамках уголовного производства.

СБУ также поблагодарила активистов, которые сообщили о ситуации.

Ранее в соцсетях обнародовали фотографии магазинов Gloria Jeans, которые, как утверждали авторы, продолжали торговлю в Луганске.

В самой сети обвинения СБУ пока не комментировали.