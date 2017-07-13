Яйца и дым: под Радой требуют снятия неприкосновенности

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Несколько сот человек собрались возле Верховной Рады, требуя снятия неприкосновенности с депутатов.

Митингующие зажгли дымовые шашки, принесли яйца и помидоры. Корреспондент ВВС Украина с места событий сообщил, что входы и выходы в Раду не заблокированы.

Улица Грушевская была временно перекрыта, но потом вновь открыта, как и улица Садовая.

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В акциях участвуют представители организаций "АвтоМайдан", "Национальный корпус", "Свобода", "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

Копірайт зображення facebook.com/automaidan/ Image caption Под Радой зажигали дымовые шашки, но сейчас все спокойно. Митингующие бросали яйца

Митингующие собрались на площади перед Радой, на улице Грушевского возле комитетов ВР и на улице Садовой. Входы в комитеты не заблокированы.

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Также под Радой с одной стороны проводят митинг против медицинской и образовательной реформы, с другой - активисты за медицинскую и образовательную реформу.

Копірайт зображення ВВС Image caption Заблокирован проезд во двор Рады

10 депутатов Рады блокировали трибуну парламента, требуя немедленного рассмотрения законопроекта о снятии неприкосновенности.

Фракция "Самопомощь" требовала срочно рассмотреть вопрос о согласии на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина (Оппозиционный блок). В повестке дня начало рассмотрения вопроса Добкина предусмотрено в 17:00.

В это время рядом в администрации президента проходит саммит Украина-ЕС. Киев посещает руководство Евросоюза.

11 июля Верховная Рада сняла неприкосновенность с трех депутатов - Борислава Розенблата, Максима Полякова и Олеся Довгого. Оставили неприкосновенными Андрея Лозового и Евгения Дейдея.