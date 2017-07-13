Юнкер: если не устраните коррупцию, инвесторы не придут

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption В Киеве проходит саммит Украина-ЕС

В ЕС обеспокоены результатами борьбы с коррупцией в Украине и советуют больше работать в этом направлении.

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск во время саммита Украина-ЕС в Киеве.

"Что нас беспокоит, так это борьба с коррупцией. Я понимаю, что президент и парламент сделали все необходимое, достигли прогресса. Но ситуация не является удовлетворительной, и здесь надо работать много", - заявил Юнкер.

По его словам, коррупция ставит под угрозу все усилия страны для продвижения вперед.

"Если на всех уровнях вы не разрушите коррупцию, инвесторы не придут в вашу страну", - отметил президент Европейского Совета.

Как отмечали обозреватели, саммит ЕС-Украина сразу же после окончательной ратификации соглашения об ассоциации и введении безвизового режима может оказаться не слишком оптимистичным для Киева.

Безвизовый режим с ЕС заработал 11 июня, а соглашение об ассоциации до конца ратифицировали 11 июля. Полностью оно заработает с 1 сентября.

Главной темой саммита называли механизмы и алгоритмы выполнения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, ход реформ в Украине и усиление поддержки со стороны ЕС, ситуацию на Донбассе и в Крыму.

Митинги под Радой

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Пока в одной части правительственного квартала проходит саммит Украина-ЕС, в другой под Радой прошел митинг за снятие депутатской неприкосновенности.

11 июля Рада по разным причинам сняла неприкосновенность с трех депутатов - Борислава Розенблата, Максима Полякова и Олеся Довгого.

Первому инкриминируют злоупотребление влиянием и взяточничество на общую сумму 280 тыс. долларов, Полякова подозревают в лоббировании интересов иностранной компании, связанных с добычей янтаря. Олеся Довгого подозревают в злоупотреблении служебным положением во времена его работы в Киевсовете.