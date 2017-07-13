Нападения в Ницце: прокуратура требует изъять номер Paris Match

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Прокуратура Парижа потребовала изъять из продажи новый номер французского еженедельника Paris Match с фотографиями с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен наезд грузовика на людей на набережной Ниццы в прошлом году.

Водитель грузовика 14 июля 2016 года протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек.

В четверг в выпуске Paris Match должны быть опубликованы фотографии с камер наблюдения, на которых запечатлены страшные моменты прошлогоднего наезда грузовика на людей в Ницце.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози также раскритиковал издание за публикацию шокирующих фото в канун годовщины нападения.

Суд в четверг должен рассмотреть иск против издания. Прокуратура потребовала не допустить распространения фотографий в других форматах, а также начала расследование по делу о "нарушении тайны следствия и хранения краденного".‎

Издание Paris Match отвергает все обвинения и собирается "всеми средствами" защищать право граждан знать о том, что произошло на набережной в Ницце. Согласно заявлению на сайте журнала, обнародованные фотографии представляют собой "вид издалека" и не позволяют опознать личности жертв трагедии. "Они опубликованы для того, чтобы объяснить ход событий", - заявили в журнале.

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