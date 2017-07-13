Рада одобрила реформу Конституционного Суда

Копірайт зображення unian Image caption Во время рассмотрения вопроса о КС депутаты некоторое время блокировали трибуну, требуя снятия депутатской неприкосновенности

Верховная Рада приняла новую редакцию закона "О Конституционном Суде Украины". За соответствующее решение проголосовали 245 депутатов.

Документом предусмотрена новая структура КСУ и конкурсный отбор на должности судей.

В состав Конституционного суда войдут 18 судей.

Президент Украины, Верховная Рада Украины и съезд судей Украины будут назначать по шесть судей Конституционного суда.

Законом предусмотрено, что в составе суда будут действовать Большая палата, два сената и шесть коллегий. Большая палата будет действовать в составе всех судей Конституционного суда. Также законом определены вопросы, которые будут находиться в ее компетенции.

Согласно законопроекту, судья Конституционного суда назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.

Также предусмотрена возможность для украинцев подавать жалобу в Конституционный суд, если гражданин считает, что закон, по которому в отношении него вынесено судебное решение, противоречит Конституции.