Компания по производству мобильных телефонов Vertu обанкротилась

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Компания по производству мобильных телефонов класса люкс Vertu, стоимость которых колебалась в пределах нескольких тысяч долларов, объявила о банкротстве.

Мобильные устройства Vertu, инкрустированные драгоценными металлами и камнями, по словам экспертов, в последнее время не выдерживали конкуренции со стороны производителей смартфонов, которые также предлагали персонализировать внешний вид своих гаджетов, исходя из требований клиентов.

"Небольшие партии предлагались по высоким ценам", - рассказал ВВС аналитик IHS Technology Иен Фогг.

По его словам, Vertu оснастила экран одной из последних своих моделей синтетическим сапфиром. Apple когда-то также хотела использовать этот материал, однако отказалась от этой идеи из-за технологических проблем.

"С этим материалом сложно работать, - пояснил Фогг. - Единственное практическое преимущество - это то, что экран смартфона будет трудно разбить".

Фогг отметил, что в последнее время многие компании-производители смартфонов предлагали клиентам инкрустацию комплектующих драгоценностями - это не было уникальным предложением на этом рынке.‎‎

Копірайт зображення Vertu Image caption Несколько тысяч долларов - столько стоил инкрустированный драгоценностями телефон Vertu

Компания Vertu была основана Nokia в 1998 году с целью освоения рынка эксклюзивных мобильных устройств класса "люкс", и в 2012 ее продали, и Vertu начала использовать операционные системы Android в своих устройствах.

В марте прошлого года тогдашний китайский владелец Vertu продал компанию турецкому бизнесмену.