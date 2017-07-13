Умер китайский правозащитник Лю Сяобо
- 13 июля 2017
-
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with Messenger
- Share this with Messenger
- Share this with Email
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо, наиболее известный правозащитник и диссидент в Китае, умер в возрасте 61 года.
За месяц до смерти Лю был переведен из тюрьмы в больницу на северо-востоке Китая из-за рака печени, перешедшего в терминальную стадию.
Лю Сяобо, университетский профессор, ставший правозащитником, в 2009 году был приговорен к 11 годам тюрьмы за "подрывную деятельность".
В 2010 ему была присуждена Нобелевская премия.