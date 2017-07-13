Умер китайский правозащитник Лю Сяобо

Лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо, наиболее известный правозащитник и диссидент в Китае, умер в возрасте 61 года.

За месяц до смерти Лю был переведен из тюрьмы в больницу на северо-востоке Китая из-за рака печени, перешедшего в терминальную стадию.

Лю Сяобо, университетский профессор, ставший правозащитником, в 2009 году был приговорен к 11 годам тюрьмы за "подрывную деятельность".

В 2010 ему была присуждена Нобелевская премия.