Рада разрешила арест Добкина

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Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.За соответствующее решение проголосовали 288 депутатов парламента.

"Их (ГПУ. - Ред.) главная задача - посадить меня в СИЗО и говорить, что у них есть очередная победа и поставить галочку.сли такова моя судьба, то я этого не боюсь, я этот путь пройду. Там сидят люди, несправедливо осужденные, ничем не хуже, а даже лучше тех, кто их осуждал", - сказал Добкин с трибуны.

Сразу после завершения голосования генеральный прокурор Юрий Луценко с парламентской трибуны вызвал Добкина на допрос в Генпрокуратуру. Там нардепа ждут в пятницу, 14 июля, в 14:00.

В разговоре с журналистами, Михаил Добкин заверил, что не собирается идти на больничный и брать в суд одеяло в клеточку.

Депутат заявил, что его выбрали жертвой, и это для него большая честь. Он пообещал вернуться в сессионный зал Верховной Рады с новой командой, чтобы развивать страну.

Ранее Добкин во время заседания комитета несколько раз призывал своих коллег поддержать снятие с него неприкосновенности.

Накануне регламентный комитет Рады постановил, что представление ГПУ о предоставлении согласия на арест Добкина законное, но недостаточно мотивировано.

На заседании генпрокурор Юрий Луценко объяснил необходимость ареста Добкина тем, что депутат может оказать давление на свидетелей и влиять на ход следствия, в том числе путем уничтожения документов, а также он может выехать за пределы Украины.

Михаила Добкина подозревают в злоупотреблении властью и мошенничестве для завладения земельным участком площадью 78 га в Харькове.

Ранее на этой неделе парламент дал согласие на снятие неприкосновенности с трех депутатов - Розенблатта, Полякова и Довгого, - однако не проголосовал за то, чтобы правоохранители могли их арестовать.