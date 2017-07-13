ЕС требует от Польши остановить вырубку деревьев в Беловежской пуще

Копірайт зображення Reuters Image caption Польские власти называют вырубку деревьев вынужденной мерой, поясняя, что причиной стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья

Еврокомиссия требует от Польши немедленно прекратить вырубку деревьев в одном из последних оставшихся первобытных лесов Европы - Беловежской пуще.

В настоящее время в Польше продолжается скандал вокруг вырубки Беловежской пущи. Власти утверждают, что разрешили спиливать только сухостой и зараженные жуком-короедом деревья.

В то же время Еврокомиссия заявляет, что лесоразработки в заповеднике, который включен в Список всемирного наследия, угрожают некоторым видам животных, в частности редким европейским бизонам.

Еврокомиссия также требует вмешательства Европейского суда.

Древнейшая пуща занимает площадь более чем 140 тысяч га на восточной границе Польши, граничащей с Беларусью. Лишь 17% леса защищены, и вырубки на этой территории осуществляются незаконно.‎

Копірайт зображення Reuters Image caption В мае экологи пытались остановить лесозаготовку