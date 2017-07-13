Индия запретила выбрасывать мусор в реку Ганг

  • 13 июля 2017
Река Ганг считается священной для подавляющего числа индусов Копірайт зображення AFP
Image caption Река Ганг считается священной для подавляющего числа индусов

Высший суд Индии по вопросам окружающей среды запретил выбрасывать мусор ближе, чем в 500 метрах от берега реки Ганг и установил штраф в размере около 800 долларов.

Суд также постановил, чтобы власти штата Уттар-Прадеш убрали от береговой линии сотни фабрик, загрязняющих реку химикатами и промышленным мусором. В то же время, отмечается, что заводы - основное место работы для многих людей в этом регионе.

Решения Национального трибунала обязательны к выполнению, но их часто оспаривают в высших судах, а также в Верховном суде Индии. Кроме того, суд не имеет собственного органа для реализации своих решений или контроля за ними и в этом вопросе вынужден полагаться исключительно на местные власти.

Река Ганг - священная для индусов, однако в последние десятилетия уровень ее загрязнения индустриальным мусором и мертвыми телами, которые сбрасывают в реку семьи умерших, не имея возможности позволить себе церемонию захоронения, вызывает беспокойство.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал выделить несколько миллиардов долларов для масштабной очистки реки, но по словам активистов, этот процесс идет очень медленно.‎