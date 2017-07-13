Индия запретила выбрасывать мусор в реку Ганг

Копірайт зображення AFP Image caption Река Ганг считается священной для подавляющего числа индусов

Высший суд Индии по вопросам окружающей среды запретил выбрасывать мусор ближе, чем в 500 метрах от берега реки Ганг и установил штраф в размере около 800 долларов.

Суд также постановил, чтобы власти штата Уттар-Прадеш убрали от береговой линии сотни фабрик, загрязняющих реку химикатами и промышленным мусором. В то же время, отмечается, что заводы - основное место работы для многих людей в этом регионе.

Решения Национального трибунала обязательны к выполнению, но их часто оспаривают в высших судах, а также в Верховном суде Индии. Кроме того, суд не имеет собственного органа для реализации своих решений или контроля за ними и в этом вопросе вынужден полагаться исключительно на местные власти.

Река Ганг - священная для индусов, однако в последние десятилетия уровень ее загрязнения индустриальным мусором и мертвыми телами, которые сбрасывают в реку семьи умерших, не имея возможности позволить себе церемонию захоронения, вызывает беспокойство.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал выделить несколько миллиардов долларов для масштабной очистки реки, но по словам активистов, этот процесс идет очень медленно.‎