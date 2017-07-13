Луценко вручил подозрения депутатам Розенблату и Полякову

Копірайт зображення UNIAN Image caption По версии следствия, в действиях депутата Борислава Розенблата усматриваются признаки злоупотребления служебным влиянием и взяточничества на сумму 280 тысяч долларов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в официальном порядке вручил подозрения и разъяснил права народным депутатам Максиму Полякову ("Народный фронт") и Бориславу Розенблату (внефракционный).

Луценко отметил, что завтра эти депутаты в статусе подозреваемых вызваны на первые допросы в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.‎

По данным прокуратуры, в действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тысяч долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.‎‎

Во вторник Рада лишила нардепов депутатской неприкосновенности, но отказалась дать разрешение на их арест. Накануне Борислава Розенблатта исключили из фракции "Блок Петра Порошенко".‎