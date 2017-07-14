Невеста из Аляски послушала сердце своего покойного сына

Копірайт зображення Love Adventured, LLC Image caption Невеста Бекки Тёрни на своей свадьбе смогла впервые лично познакомиться с человком, получившим сердце ее сына, и даже послушать, как оно бьется

Жених американки Беки Тёрни сделал ей необычный подарок на свадьбу - возможность послушать, как бьется сердце ее покойного сына.

Сын Беки Тристон умер в 2015 году в возрасте 19 лет.

Ее жених Келли привел на церемонию Джейкоба Килби - молодого человека, в груди которого сейчас бьется сердце Тристона.

"Я начал планировать этот сюрприз с Джейкобом за четыре или пять месяцев. Он потрясающий молодой человек, - рассказал Келли ВВС. - Мы призываем всех стать донорами органов. Это спасает жизни других людей и навсегда изменило нашу".

Копірайт зображення Love Adventured, LLC Image caption Сюрприз устроил жених Бекки - Келли

40-летняя Бекки также послушала биение сердца ее сына через стетоскоп, приложенный к груди Джейкоба.

Джейкоб рассказал ВВС, что это были "абсолютно нереальные, волнующие и потрясающе эмоциональные" переживания для него.

Бекки написала в Facebook, что день ее свадьбы был лучшим днем в ее жизни.

Говоря о Джейкобе, она добавила: "Это, вне всякого сомнения, лучший подарок... самый потрясающий сюрприз. Спасибо за заботу о сердце Тристона. Спасибо за то, что ты здесь".

Для того, чтобы сделать Бекки сюрприз, Джейкоб проделал путь длиной почти 5 тысяч километров из Калифорнии на Аляску.

На свадьбе ему была поручена роль одного из шаферов.