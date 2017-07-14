В пятницу Рада пойдет на каникулы

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В Верховной Раде в пятницу состоится час вопросов к правительству и закрытие шестой сессии парламента восьмого созыва. Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Также депутаты рассмотрят два проекта постановлений об отмене результатов голосования за новую редакцию закона "О Конституционном суде".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Активисты под Радой в четверг

Раду критиковали за решение не продлевать работу парламента до осени без каникул. Парламент не успел принять реформу здравоохранения и образования.