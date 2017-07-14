В пятницу Рада пойдет на каникулы
- 14 июля 2017
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В Верховной Раде в пятницу состоится час вопросов к правительству и закрытие шестой сессии парламента восьмого созыва. Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.
Также депутаты рассмотрят два проекта постановлений об отмене результатов голосования за новую редакцию закона "О Конституционном суде".
Раду критиковали за решение не продлевать работу парламента до осени без каникул. Парламент не успел принять реформу здравоохранения и образования.