В Украину снова приедет Волкер - АП

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Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшие дни снова посетит Киев. Об этом в эфире "5 канала" заявил замглавы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

"Конечно, будет зависеть от его графика, потому что он хочет интенсивно войти в процесс не только консультаций с украинской стороной, но и, в частности, с нашими партнёрами по "нормандскому формату", - отметил он.

Елисеев добавил, что у Петра Порошенко с Куртом Волкером состоялся "откровенный и стратегический" разговор, в рамках которого они обсуждали "инновационные элементы" мирного диалога на Донбассе.

"Обсудили некоторые инновационные элементы, которые мы могли с нашими партнерами совместно принять для того, чтобы все-таки принести мир на Донбасс", - сообщил представитель АП.

Копірайт зображення facebook.com/darka.olifer Image caption 11 июля спецпредставитель США Курт Волкер встретился с представителями украинской стороны в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы

9 июля во время визита в Украину госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американская сторона разочарована отсутствием прогресса в минском переговорном процессе. Он добавил, что после назначения Волкера рассчитывают на активный прогресс в переговорах.

Также Волкер встречался с представителем Украины ТКГ в Минске Леонидом Кучмой.