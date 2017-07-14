Депутат Константиновский хочет сложить мандат

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Вячеслав Константиновский написал заявление об отказе от мандата народного депутата. Об этом парламентарий написал в Facebook в четверг вечером.

"Принял решение, которое свалило огромный груз с моих плеч. Написал заявление об отказе от депутатского мандата", - написал Константиновский.

Он уверил, что почти три года в Раде были "самыми мрачными" в его жизни, а "настоящим политиком он так и не стал".

Константиновский рассчитывает, что решение о лишении его мандата проголосуют на следующей сессии Верховной Рады.

Кроме того, депутат сообщил, что будет заниматься бизнесом.

Как известно, 15 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что готовит представление в Раду о лишении неприкосновенности за неуплату налогов трех нардепов от "Оппозиционного блока": Александра Супруненко, Вячеслава Константиновского, а также Нестора Шуфрича.