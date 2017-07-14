В Украине 88 населённых пунктов осталось без света из-за непогоды

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Из-за сильного дождя и гроз 88 населённых пунктов в Украине остались без света.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, были обесточены населённые пункты в семи областях: Одесской (23 населённых пункта), Полтавской (19), Львовской (15), Черкасской (11), по семь в Кировоградской и Хмельницкой, шесть в Киевской.

Отмечается, что во время непогоды сработала система защиты линий электропередачи.

В Одесской области на размытой ливнем дороге застрял автомобиль, в котором находились два человека. Машину уже вытащили.

Было несколько случаев, когда деревья падали на проезжую часть и перекрывали движение автотранспорта на трассе Белгород-Днестровский-Одесса, вблизи села Дьяковцы Винницкой области.

Порывы ветра повредили крыши десятков домов.

По данным Укргидрометцентра, 14 июля в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях пройдут грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами сильный дождь.