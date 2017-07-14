Во Львове завершили уборку всех мусорных площадок - ОГА

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Во Львове завершили уборку всех переполненных мусорных площадок, с сегодняшнего мусор будут вывозить в обычном режиме. Об этом сообщили во Львовской ОГА.

Всего убрали 677 переполненных контейнерных площадок.

"Следующим шагом является налаживание раздельного сбора твердых бытовых отходов", - отметили в ведомстве.

Напомним, Львовский горсовет передал полномочия по вывозу мусора из Львова Львовской ОГА сроком на два года. Это произошло вследствие того, что из-за острой ситуации с мусором деятельность городского головы была подвергнута критике со стороны президента и премьера. В свою очередь во Львовской ОГА заявили, что готовы очистить город от мусора в течение 20 дней, а также наладить регулярный вывоз мусора.